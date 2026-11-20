Villa Gesell volverá a convertirse en uno de los principales escenarios del motociclismo internacional con la llegada de una nueva edición del Enduro del Verano, que ya tiene fechas confirmadas para 2027. La organización anunció que la 32ª edición se desarrollará el 19, 20 y 21 de febrero, en el circuito municipal de la ciudad balnearia.

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El encuentro reunirá a pilotos argentinos y extranjeros en una competencia que convoca cada año a miles de aficionados y turistas. Para esta nueva edición, los organizadores anticiparon importantes novedades, entre ellas la renovación integral del circuito y modificaciones en el reglamento deportivo.

Tres días de competencia y espectáculo

Durante las tres jornadas habrá una programación que incluirá entrenamientos, pruebas clasificatorias y las carreras principales, tanto en la categoría de motos como de ATV (cuatriciclos).

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La presencia de competidores nacionales e internacionales volverá a ser uno de los atractivos centrales de un evento que combina deporte, velocidad y entretenimiento.

El circuito municipal tendrá un trazado completamente renovado, una de las principales apuestas de la organización para la edición 2027. También se implementarán cambios en las normas deportivas, aunque todavía no se detallaron sus características.

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Freestyle, gastronomía y actividades para el público

Más allá de las carreras, el Enduro del Verano ofrecerá distintas propuestas para quienes se acerquen a disfrutar del espectáculo.

Entre las actividades previstas se encuentra el tradicional Freestyle Motocross, con exhibiciones y demostraciones de destreza sobre dos ruedas.

También habrá un patio gastronómico, sectores de exposición, espacios destinados a distintas marcas y actividades complementarias para los visitantes.

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Con esta nueva convocatoria, Villa Gesell comenzará a prepararse para recibir a competidores, equipos y aficionados de distintos puntos del país y del exterior.