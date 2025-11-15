En la zona del Paseo 117 de Villa Gesell se registró un dramático episodio cuando una joven de 18 años fue arrastrada por una corriente y comenzó a ahogarse frente a decenas de turistas que disfrutaban del mar.

La situación fue controlada gracias a la rápida intervención del guardavidas Daniel Scarpelino, un histórico referente en la costa geselina, quien se encontraba trabajando de manera contratada en forma privada. Scarpelino ingresó al agua y logró rescatar a la joven a tiempo, evitando una tragedia de acuerdo al medio local El Fundador.

La víctima fue trasladada al hospital local, donde permanece internada por precaución. Según informaron fuentes sanitarias, se encuentra estable y recuperándose sin complicaciones.

El episodio ocurre justo cuando la Municipalidad de Villa Gesell mantenía un conflicto con los guardavidas.

Scarpelino se dirigió al intendente: “El pago lo pueden hacer en cuota, lo pueden hacer como quieran, pero no pueden dejar a la gente sin guardavidas en Villa Gesell. Hace dos semanas que está bajando la gente al agua, por favor, se los pido. Soy el guardavidas más viejo de Villa Gesell con 68 años. Se los digo de corazón, se los digo por experiencia. Barrera, no te cargués con un muerto, por favor, te lo pido”.

Tras una reunión mantenida entre la Municipalidad y el sindicato de guardavidas, se alcanzó un acuerdo que garantiza el comienzo del servicio en la fecha prevista legalmente, a pesar de que aún no se encuentra aprobado el Presupuesto 2026.