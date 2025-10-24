La Lista Verde, uno de los espacios que competirá en las próximas elecciones del Sindicato de Trabajadores Municipales de Villa Gesell, presentó un pedido formal ante el Ejecutivo local solicitando que el salario mínimo municipal alcance el millón de pesos en el presupuesto 2026. Además, propuso la implementación de un bono de fin de año para compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

El planteo fue ingresado en la mesa de entrada del Palacio Comunal por Manuel Domine, candidato a secretario general del espacio, quien afirmó:

“Queremos arrancar el 2026 con un básico digno. No pedimos un privilegio, pedimos que el salario acompañe el esfuerzo y el costo de vida real del trabajador municipal.”

El pedido de la Lista Verde se da en un contexto de dificultades financieras a nivel nacional y local, y propone una recomposición sin precedentes: elevar el básico actual (que oscila entre 470 y 550 mil pesos) a un millón.

El documento, dirigido al secretario de Hacienda Gustavo Ciriaco, plantea además que el nuevo básico incorpore todas las sumas no remunerativas y las horas extras al 50%, haciéndolo extensivo a la totalidad del personal.

Desde el espacio sindical remarcaron que la iniciativa “no es solo un reclamo coyuntural”, sino que apunta a establecer una política de largo plazo que permita transparentar la estructura salarial y fortalecer el poder adquisitivo de los empleados municipales.

“Discutir el salario es nuestra obligación y será nuestra prioridad”, manifestaron en el texto presentado al Municipio.