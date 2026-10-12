Villa Gesell vivió un fin de semana de celebración con una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, que tuvo como protagonistas a la gastronomía, las tradiciones locales y los espectáculos musicales. Entre las actividades más convocantes estuvieron la tradicional Gran Paella de la Amistad, el desfile de carrozas y el recital de Axel.

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La Gran Paella de la Amistad convocó a vecinos y turistas

La jornada del domingo tuvo como uno de sus principales atractivos la Gran Paella de la Amistad, que se realizó en el predio del ex Shopping Alas. Allí, vecinos y visitantes se reunieron para compartir una propuesta gastronómica que ya forma parte de la identidad de la celebración.

La preparación contó con un espectáculo culinario encabezado por el chef Gavino Ovejero, junto con cocineros y trabajadores que participaron de la elaboración del plato.

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La actividad se desarrolló en un ambiente familiar y estuvo acompañada por espectáculos y música en vivo, en el marco de la 45.ª edición de la fiesta que cada año convoca a la comunidad geselina y a turistas.

Más de 40 instituciones participaron del desfile de carrozas

Otro de los momentos centrales fue el tradicional desfile, que reunió a 35 instituciones locales, seis carrozas y seis delegaciones, con propuestas inspiradas en la temática de los juegos de mesa.

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Escuelas, agrupaciones y entidades de Villa Gesell desplegaron representaciones que combinaron creatividad, danza y color, ante el público que acompañó el recorrido por el centro de la ciudad.

Como marca la tradición, la apertura estuvo a cargo del cuerpo de Bomberos de Villa Gesell, que dio paso a las distintas delegaciones.

La organización destacó el compromiso de la comunidad y el trabajo previo que demandaron las presentaciones. En total, alrededor de 1.800 personas formaron parte del desfile, una muestra de la participación de las instituciones en una de las celebraciones más representativas del calendario local.

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Axel hizo cantar a una multitud en la Plaza Primera Junta

La música también tuvo un lugar destacado durante la fiesta con la presentación de Axel ante una multitud en la Plaza Primera Junta.

El cantante recorrió los principales éxitos de su carrera y canciones de distintas etapas de su trayectoria. El público acompañó cada interpretación, coreó las letras y bailó durante un recital que combinó emoción y cercanía con los asistentes.

Uno de los momentos más especiales de la noche se produjo cuando José Núñez, folclorista de Villa Gesell, compartió una canción con Axel. El encuentro entre ambos músicos generó entusiasmo entre los presentes y aportó un componente local al espectáculo.

Con la plaza colmada y una respuesta sostenida del público durante toda la presentación, el recital se convirtió en uno de los puntos fuertes de la programación artística.