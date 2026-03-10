La localidad de Hilario Ascasubi, en el partido de Villarino, será nuevamente escenario de una de las celebraciones más esperadas del sur bonaerense, la 16° Fiesta Provincial de la Cebolla, que se realizará el sábado 14 y domingo 15 en el Polideportivo local.

El evento reunirá a productores, emprendedores y visitantes en torno a uno de los cultivos emblemáticos de la región. Durante ambas jornadas habrá charlas técnicas, muestra agroindustrial, patio de comidas, feria de artesanías, emprendimientos locales y actividades recreativas para las infancias, además de espectáculos musicales para toda la familia.

La fiesta busca destacar la importancia económica y cultural de la cebolla en el valle bonaerense del río Colorado, una de las principales zonas productoras del país, donde la actividad genera empleo y movimiento económico para toda la región.

El sábado por la tarde, desde las 17:30, se abrirá el escenario con la presentación de Frecuencia Fe, seguido por el cantante Luciano Leguizamón y la tradicional Peña Folklórica Tierra Gaucha, entre otros artistas invitados.

El domingo, desde las 16:00, continuarán los espectáculos con la participación de María Barrirero, la banda El Re‑Junte y Los Diamantes. El cierre de la fiesta estará a cargo del popular cantante tropical El Gordo Luis.

La celebración es organizada por la Comisión Permanente de Festejos de Hilario Ascasubi con el acompañamiento de la Municipalidad de Villarino y cada año convoca a miles de visitantes.

Datos claves de la Fiesta Provincial de la Cebolla

📍 Lugar: Polideportivo de Hilario Ascasubi

🎉 Evento: 16° Fiesta Provincial de la Cebolla

📅 Fechas y horarios:

Sábado 14: desde las 9:00

Domingo 15: desde las 11:00

🎤 Espectáculos musicales

Sábado (17:30):

Frecuencia Fe

Luciano Leguizamón

Peña Folklórica Tierra Gaucha

Domingo (16:00):

María Barrirero

El Re‑Junte

Los Diamantes

⭐ Cierre:

El Gordo Luis

🍽 Propuestas del evento:

Charlas técnicas

Muestra agroindustrial

Patio de comidas

Feria de artesanías y emprendimientos

Actividades para las infancias

🎟 Entrada (bono contribución):

Sábado: $2.000

Domingo: $3.000

Menores de 12 años: sin cargo

ℹ️ Más información:

Instagram: https://www.instagram.com/comision.de.festejos.ascasubi/

Facebook: https://www.facebook.com/comisionfestejos.hilarioascasubi