Vecinos de Médanos, partido de Villarino, se reunieron en una protesta auto convocada para exigir soluciones más eficientes ante la falta de agua potable, un problema que viene de años pero que se agrava cuando llega la ola de calor.

La manifestación se llevó a cabo frente a las oficinas de la empresa prestataria provincial ABSA, sobre la Ruta Nacional 22, y conto con la participación de vecinos de distintos barrios de la localidad.

La protesta se desarrolló de manera pacífica, en continuidad con un reclamo que la comunidad viene sosteniendo desde hace años, informó FM Natura.

Mientras tanto, el Municipio de Villarino continúa con el reparto domiciliario de agua, con un cronograma permanente que incluye sábados, domingos y feriados, en los horarios de 8 a 13 y de 14 a 20. Además, instaló un tanque cisterna con agua potable en la plaza, para que los vecinos puedan acercarse a buscar agua de manera directa.

"Entre 2015 y 2018, la Provincia había anunciado como solución el Acueducto del Río Colorado, que finalmente no se ejecutó. Ante la baja de esa obra, en 2019 se comenzó a trabajar junto a Hidráulica de la Provincia en soluciones propias para todo el distrito", recordaron desde la comuna. Asimismo señalaron que “el Acueducto Pedro Luro–Ascasubi sí se pudo lograr” mientras que “el Acueducto Sauce Chico–Médanos es una obra más compleja, que requirió estudios ambientales, autorizaciones interjurisdiccionales y un desarrollo técnico extenso”. “Hoy el proyecto está en etapa de gestión de financiamiento”, precisaron.

Desde Villarino mencionaron que "mientras tanto, el Municipio asiste la emergencia, exige mejoras operativas a la empresa prestadora del servicio, realiza reclamos formales ante los organismos de control".

Por su parte, ABSA informó que en las últimas jornadas incorporó dos nuevas perforaciones de agua al servicio en Médanos. Estas posiciones, que incrementan en un 10 % el caudal de agua, de acuerdo al comunicado difundido, que permiten incrementar la disponibilidad en la red por encima de los 58.000 litros/hora.

“No obstante, ante las jornadas con temperaturas agobiantes, que elevan el consumo de agua por encima de la capacidad de producción, el suministro resulta escaso a la totalidad de las personas usuarias en distintos momentos del día”, según admite la empresa.

Ante ello, ABSA implementó el refuerzo del plan de contingencia a la localidad con cinco viajes diarios de camiones cisterna de 30.000 litros cada uno. En paralelo, continúan las gestiones para la solución de fondo —que es la construcción del acueducto Sauce Chico-Médanos, indicaron—, cuya inversión se estima en 15 millones de dólares.