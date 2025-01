La polémica se generó luego de que Victoria Villarruel hiciera esa alusión durante un intercambio de preguntas que tuvo con sus seguidores de Instagram; en uno de sus comentarios declaró que gana “mucho menos que los senadores y los diputados”, puesto que su sueldo está congelado hace un año. “En breve me pagan dos chirolas y soy vice”, afirmó.

En concreto, la mandataria explicó que ella tiene su sueldo de $3.764.821 por mes sin descuentos “congelado hace un año” y que gana “mucho menos” que cualquier otro dirigente de primera línea. "Soy la que menos cobra de todos los funcionarios de primer nivel", aseguró.

Y añadió en otro mensaje: "Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos".

Horas más tarde, Javier Milei le respondió removiendo las aguas de la interna con la presidenta del Senado y aseguró que está “desconectada de la realidad”. Además, en diálogo con Radio Mitre advirtió: “La verdad es una pena que haya dicho algo así, porque aparte yo le aviso: su sueldo depende del Poder Ejecutivo”.

“Me parece que es una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad de los argentinos y el esfuerzo que hicieron. Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos, el senado son sueldos en torno a los 10 millones, está desconectada de la realidad y es el mundo en el que ella vive de la alta política”, dijo Milei.

Y prosiguió: "El 95% de los argentinos gana mucho menos” que la vicepresidenta y así puntualizó que “el salario promedio de la economía es 400 mil y pico”.

“En el 25% que está mejor gana entre 500 mil y 7 millones y medio. Si toma el 10 por ciento más alto, gana entre 900 mil y 7 millones y medio. Y en promedio el decil más alto gana 1.400.000”, enumeró.

El jefe de Estado aprovechó para, una vez más, decir que su compañera de fórmula -que había sido también su segunda en la lista que lo llevó a ser diputado en 2021- es parte de “la casta”.

Y agregó: “Es una pena que haya dicho algo así. Su sueldo depende del Ejecutivo, con lo cual, cuando me hizo el reclamo salarial le dije que no iba a ajustar y va a seguir siendo así. Ella me planteó que quería ganar más dinero y dije que no. La política respecto al resto de los argentinos perdió y eso es lo que corresponde. En el Senado decían que no se podía y ahora pudo. Yo puedo responder por la silla en la que estoy yo. Cuando apareció la presión de la sociedad se pudo frenar. Yo tengo los sueldos del Ejecutivo frenados desde el inicio de la gestión”.