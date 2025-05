“La casta ataca. La casta y los periodistas ensobrados van por los ciudadanos que ingresamos a la política y no transamos, no metemos parientes, no traicionamos y tenemos honor”, sostuvo Victoria Villarruel en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “Tantos comentarios y ninguna prueba. Va a estar sucia la campaña aunque no participe en ella”.

Además, le apuntó al periodista español Javier García Negre, dueño de “La Derecha Diario”. “Hay que ser muy cipayo para apoyar a un extranjero denigrando a un argentino. Hoy soy yo, con el silencio cómplice de quienes debieran ponerle la correa a este caniche”, lanzó la Vicepresidenta, en una respuesta en redes, en un claro mensaje hacia el interior del oficialismo.

Hay que ser muy cipayo para apoyar a un extranjero denigrando a un argentino. Hoy soy yo, con el silencio cómplice de quienes debieran ponerle la correa a este caniche. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 27, 2025

El comunicador le contestó en duros términos: "Esta Villarruel se cree que todos somos como ella. Madre mía. Conspirar contra Javier Milei y rodearse de ‘monos con pistolas’ le salió caro. Qué manera más torpe en caer en la irrelevancia política. Su respuesta es el bloqueo".

Esta Villarruel se cree que todos somos como ella. Madre mía. Conspirar contra @JMilei y rodearse de ‘monos con pistolas’ le salió caro. Qué manera más torpe en caer en la irrelevancia política. Su respuesta es el bloqueo 🤣 pic.twitter.com/hoaZVZQ4tx — Javier Negre (@javiernegre10) May 27, 2025