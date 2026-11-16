La interna de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo luego de que Victoria Villarruel apuntara con ironía contra la diputada nacional Juliana Santillán, tras la difusión de un video en el que la legisladora analizaba el último dato de inflación y defendía las medidas económicas del Gobierno de Javier Milei.

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“Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho”, publicó la vicepresidenta en su cuenta de X, en respuesta a un usuario que había compartido la grabación de la diputada oficialista. La referencia al humorista Diego Capusotto funcionó como una burla directa a la explicación de Santillán.

@danhaggok @M_Bronenberg Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 15, 2026

La explicación de Santillán sobre la inflación

La polémica se originó a partir del video que Santillán publicó para analizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que registró una suba del 2,2%, frente al 1,9% informado en septiembre.

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En su exposición, la diputada sostuvo que el incremento no representaba un cambio en la tendencia de desaceleración de los precios y atribuyó una parte de la variación a modificaciones regulatorias vinculadas con la Ley de Zona Fría y el esquema de subsidios al gas.

Según el cálculo que presentó, esos cambios tuvieron una incidencia de 0,3 puntos porcentuales en el índice mensual. Por ese motivo, argumentó que, sin ese efecto, la inflación habría quedado nuevamente en el 1,9%.

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Santillán también defendió la evolución de los distintos componentes del indicador y aseguró que, más allá del resultado de octubre, la dinámica general de los precios continúa mostrando señales de desaceleración.

La reacción de Villarruel volvió a alimentar las diferencias dentro del oficialismo, en un contexto en el que sus cruces con referentes libertarios y sus posicionamientos públicos siguen generando repercusiones políticas.