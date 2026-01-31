Un amplio operativo de seguridad se desarrolla por estas horas en la ciudad balnearia de Miramar para dar con el hombre de 30 años acusado de haber violado a una adolescente de 16 en una playa, durante la madrugada del jueves, a la salida de un boliche ubicado a metros del muelle.

La investigación está a cargo del fiscal Rodolfo Moure. Tras la denuncia, el Municipio de General Alvarado puso a disposición de la Justicia las imágenes del sistema de cámaras de seguridad de la ciudad, que ya fueron entregadas y son analizadas con el objetivo de identificar al agresor sexual.

Según informaron fuentes vinculadas al caso, entre el material fílmico hay registros de al menos tres cámaras que podrían resultar claves para reconstruir la secuencia. Se trata de dispositivos ubicados en las calles 37, 33 y 31, en las inmediaciones de la zona donde ocurrió el abuso. Las grabaciones podrían haber captado movimientos previos o posteriores al ataque.

No obstante, desde la investigación aclararon que el sector de la playa donde se habría producido el abuso no cuenta con iluminación nocturna, por lo que es probable que el hecho en sí no haya quedado registrado. Aun así, también se analizan imágenes de cámaras distribuidas en distintos puntos de la ciudad para seguir el rastro del sospechoso tras la fuga. “El rango de búsqueda es muy amplio”, señalaron fuentes oficiales.

El municipio en coordinación con las autoridades del operativo de verano Sol a Sol intensificaron los patrullajes en Miramar.

El fiscal a cargo trabaja sobre la descripción del atacante brindado por la víctima y su acompañante, testigo del trágico momento.

El caso

La víctima se encontraba en la zona de boliches de la ciudad durante la madrugada acompañada de un amigo con quien decidieron descender a una zona de playas, ubicada en la intersección de la Costanera y calle 33, lejos de los balnearios.

El agresor los interceptó y los amenazó con un arma blanca. Luego, los hizo desvestir, los ató con las mismas prendas y cometió el abuso sexual contra la joven. A continuación, les sacó el celular a ambos para que no puedan comunicarse rápidamente con la policía.

Cuando las víctimas del ataque lograron desatarse buscaron ayuda y una patrulla los visualizó. Tras escuchar el testimonio, activo el protocolo para este tipo de delitos: preservaron el lugar, dieron aviso a la Fiscalía Descentralizada de la ciudad y derivaron a la víctima de abuso al hospital municipal de Miramar.