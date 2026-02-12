La investigación por la violación de una adolescente de 16 años en Miramar sumó en las últimas horas un avance clave con el inicio de los peritajes genéticos, que serán determinantes para establecer la autoría del hecho. El Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de Junín recibió las muestras tomadas a las pertenencias de la víctima, que ahora serán sometidas a análisis especializados.

Los hisopados fueron remitidos por la Fiscalía Descentralizada a cargo de Rodolfo Moure. Los expertos deberán determinar si en esas evidencias existe un perfil de ADN que pueda ser cotejado con el del imputado. De confirmarse una coincidencia genética, el resultado podría constituir una prueba central en el expediente.

El acusado, detenido el viernes pasado, se declaró inocente durante su indagatoria y manifestó su voluntad de que se le extraiga sangre para realizar la comparación genética correspondiente.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 29 de enero. Según la denuncia, la joven, oriunda de Buenos Aires, se encontraba con un amigo a la salida de un boliche y, al descender a la playa, ambos fueron interceptados por un hombre que los amenazó con un cuchillo. Siempre de acuerdo al relato incorporado en la causa, el agresor les ató los pies con prendas de vestir y luego abusó sexualmente de la menor. Tras el ataque, los adolescentes lograron pedir ayuda a peatones y poco después intervino un patrullero.

Desde ese momento se activaron los protocolos de asistencia médica y psicológica para la víctima, mientras se desplegó una investigación que permitió identificar al sospechoso. Se trata de un hombre de 40 años en situación de calle, detenido por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones en las inmediaciones de las calles 52 y 5 del barrio Marines, luego de que la Justicia ordenara su captura.

