Tres escuelas de Florencio Varela fueron atacadas en el transcurso de una semana, en una seguidilla de hechos vandálicos que incluyó dos incendios intencionales.

Ads

De acuerdo al informe periodístico de El Termómetro Web, los ataques se produjeron en distintos puntos del distrito y afectaron gravemente a los establecimientos, provocando daños materiales de consideración y obligando a suspender actividades escolares mientras se evaluaban las condiciones de seguridad.

En al menos dos de los casos los agresores prendieron fuego parte de las instalaciones, lo que demandó la intervención de los bomberos y generó preocupación entre docentes, alumnos y familias.

Ads

Las autoridades educativas y municipales dieron intervención a la Policía y a la Justicia, mientras se avanza en la investigación para determinar si los ataques están vinculados entre sí o responden a hechos aislados. En paralelo, se reforzaron medidas de vigilancia en los establecimientos afectados.

La sucesión de hechos volvió a poner en agenda la problemática de la violencia contra las escuelas, una situación que se repite en distintos distritos del conurbano bonaerense y que impacta de lleno en el normal desarrollo del ciclo lectivo.

Ads

Desde la comunidad educativa reclamaron mayor presencia del Estado y medidas preventivas, ante el temor de nuevos ataques y la necesidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para alumnos y trabajadores de la educación.

Puede interesarte