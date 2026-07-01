Dos graves hechos de violencia de género ocurridos en las últimas horas en Bahía Blanca terminaron con dos hombres detenidos, ambos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 15 del Departamento Judicial local.

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El primero de los episodios se registró durante la madrugada de este miércoles en una vivienda donde personal del Comando de Patrullas intervino tras un llamado al 911.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un hombre mantenía privada de su libertad a su pareja, impidiéndole salir de la vivienda. De acuerdo con las actuaciones policiales, la mujer había sido rociada con combustible y era víctima de constantes amenazas.

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Según informaron fuentes policiales, mientras el personal se encontraba en el domicilio, el agresor lesionó a la víctima con una cuchilla, provocándole cortes superficiales en el mentón, además de quemarle una muñeca con un cigarrillo. También la amenazó de muerte mientras blandía el arma blanca.

Tras un forcejeo, los policías lograron reducir al acusado, rescatar a la mujer y solicitar asistencia médica para su evaluación. El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

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Atacó a su expareja con una barra de hierro

En otro procedimiento un joven de 19 años fue detenido acusado de agredir a su expareja, una adolescente de 17 años.

El operativo se inició tras un llamado que alertó sobre un conflicto familiar. Al arribar al lugar, efectivos de la Policía Local encontraron a la joven lesionada y procedieron a la aprehensión de Tobías Ariel Navarrete, señalado como el presunto agresor.

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De acuerdo con la investigación, el acusado habría atacado a la adolescente utilizando una barra de hierro y caños, provocándole una lesión en un dedo de la mano izquierda. Durante el mismo episodio también resultó herido el hermano de la víctima, de 20 años, quien sufrió lesiones cortantes en la rodilla y el codo izquierdos.

Los policías secuestraron los elementos presuntamente utilizados en la agresión y trasladaron al detenido a la Comisaría Séptima.

La causa fue caratulada como lesiones en el marco de la Ley de Violencia de Género y Familiar, con intervención de la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Si sufrís de violencia de género o sabés de alguien que esté pasando por esto comunícate a la línea 144 que brinda atención telefónica durante las 24 horas, los 365 días del año. Es gratuita y confidencial.