Una grave denuncia por violencia de género conmociona a Ramallo. Una mujer de 47 años habría sido brutalmente golpeada por su pareja, quien luego la habría trasladado por la fuerza hasta Junín y mantenido privada de su libertad. Como consecuencia de las lesiones, deberá someterse a una intervención quirúrgica.

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El caso se conoció a partir de una publicación en redes sociales de Betiana Rodríguez, hermana de la víctima, identificada como Estela Rodríguez. El testimonio fue difundido por FM 95.5 Ramallo City.

Según relató la mujer, el episodio ocurrió el sábado 7 de noviembre, durante una discusión de pareja. El hombre, con quien Estela llevaba aproximadamente tres meses de relación, la habría golpeado violentamente y le habría provocado graves lesiones en el rostro.

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La hermana sostuvo que, después de la agresión, el denunciado la llevó contra su voluntad a Junín, le quitó el teléfono celular y le impidió comunicarse con su familia. También aseguró que la amenazó de muerte para que no contara lo sucedido.

De acuerdo con el relato, el hombre le habría indicado que dijera que ambos habían sufrido un accidente de tránsito al intentar esquivar un caballo. Sin embargo, al regresar a Ramallo y ante las preguntas de sus familiares, la mujer contó lo ocurrido y fue acompañada a radicar la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

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Un pedido de justicia

Uno de los aspectos más graves es el estado de salud de la víctima. Según contó su hermana, deberá someterse a una cirugía en uno de sus ojos para evitar perder la visión debido a los golpes recibidos.

En su publicación, Betiana expresó su indignación y pidió que el caso avance para evitar que otras mujeres atraviesen situaciones similares. También aseguró que el denunciado continuaría en libertad.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre el avance de la investigación ni sobre eventuales medidas judiciales.