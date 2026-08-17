Durante la tarde del domingo, mientras se disputaba el encuentro entre Sporting y San Francisco por el Torneo Clausura de la Liga del Sur, el automóvil del árbitro Marcos Gómez fue atacado y terminó con importantes destrozos.

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El partido se disputó en el estadio Enrique Mendizábal y finalizó 1 a 1. Sin embargo, mientras el encuentro todavía estaba en desarrollo, el vehículo del juez, que había quedado estacionado a unas dos cuadras de la cancha, fue blanco de un ataque.

Cuando Gómez regresó al lugar, encontró el parabrisas y la luneta trasera completamente dañados.

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Testigos y una cámara, claves para esclarecer el ataque

Según informó el medio bahiense LaBrújula24, una cámara de seguridad perteneciente a un vecino de la zona habría registrado parte de la secuencia en la que se produjeron los daños.

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A ese registro se sumaron los testimonios de dos personas que se encontraban en las inmediaciones, quienes aseguraron haber presenciado el episodio.

De acuerdo con esas versiones, un grupo de aproximadamente 15 personas, que serían integrantes de la barra del club local, se habría dirigido hasta el lugar donde estaba estacionado el vehículo y habría provocado los destrozos.

La situación habría generado además una intervención policial. Siempre según los testimonios recogidos, los sospechosos fueron perseguidos por efectivos que se encontraban afectados al operativo de seguridad del partido, aunque finalmente lograron escapar.

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Investigan quiénes fueron los responsables

Ahora, las miradas están puestas sobre las imágenes de las cámaras de seguridad, que podrían resultar determinantes para identificar a quienes participaron del ataque y reconstruir con precisión cómo ocurrió.

Por el momento, el episodio vuelve a instalar la preocupación por los hechos de violencia que rodean al fútbol de la Liga del Sur.

En este caso, además, el damnificado fue un integrante del equipo arbitral y el ataque ocurrió fuera del estadio, mientras se desarrollaba normalmente la jornada deportiva.