Una violenta escena fue registrada en un colectivo de Ingeniero Budge y se viralizó rápidamente en redes sociales. El video, publicado en el grupo de Facebook Budge Conectado, muestra a un joven, que vestía una campera del club Los Andes, discutiendo e insultando a una pasajera con una violencia alarmante.

La discusión habría comenzado por un asiento. En el video se puede ver cómo el joven se pone de pie, se acerca a una chica y lanza frases agresivas: “Cerrá el orto, no pego un arrebato porque sos una mina. Yo no te hice nada. Sos una conchuda, la concha de tu madre”. A pesar de la tensión, los demás pasajeros solo atinan a pedirle que se calme. El chofer decide detener la unidad y le pide al joven que pare, justo antes de que el video se corte, mostrando cómo se acerca a la cabina del conductor.

En medio del revuelo, la joven protagonista del video, Candela Miranda, usó su cuenta personal para contar lo que pasó:

“La del video soy yo. Jamás me voy a dejar basurear por un hombre. Mi cuñada viajaba con el bebé sin molestar a nadie. Otra pasajera pidió el asiento y este tipo se levantó violento, empezó con los insultos. Yo jamás le pedí que me lo diera, ni le dije nada. Pero no me voy a dejar insultar por alguien que se levanta de mal humor”.

Candela también relató que la novia del agresor fue quien comenzó con las agresiones verbales. “La mina se cansó de insultarme, le dije que no escupa para arriba por si alguna vez le toca viajar con una criatura en brazos”, explicó. Luego, cuando intentó bajarse para “arreglar las cosas”, según su relato, el joven la empujó y no la dejó salir del colectivo. “Después de todo, ella (la novia) dijo que él era policía y que no dejen subir a cualquiera. Absurdo”, agregó.

Tras su descargo, muchos usuarios salieron a apoyarla con comentarios cargados de bronca. “Zarpado, indignante. Yo estoy en ese colectivo y te ayudo a romperle la cara para que aprenda a respetar”, escribió Sol De More. Otros fueron igual de tajantes: “Alto salamin. Después caen en cana y lloran”, “Todo un caballero, el príncipe azul”, “Nadie hace nada, es lo mismo en todos lados”.

El video, además de generar repudio por la agresión, puso el foco en la pasividad de los testigos. Quizás por miedo a una reacción del joven, nadie intervino más allá de pedir que parara.