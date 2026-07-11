Un episodio de violencia en la Guardia del Hospital Municipal del Carmen de Chacabuco generó preocupación entre las autoridades sanitarias, luego de que familiares de un paciente protagonizaran destrozos en las instalaciones, insultos y amenazas contra el personal de salud.

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El hecho ocurrió el viernes 10 de julio, cuando un adolescente ingresó al hospital con un cuadro de atragantamiento por un cuerpo extraño. Según informó la Jefatura de Guardia, el equipo médico activó de inmediato el protocolo de emergencia y, en 28 minutos, el paciente ya había recibido medicación, tenía colocado un suero, se le había realizado una tomografía computada y se había concretado una interconsulta con un gastroenterólogo para realizar una extracción mediante una endoscopía de urgencia.

Mientras los profesionales trabajaban para asistir al joven, familiares del paciente protagonizaron un violento episodio dentro del establecimiento. De acuerdo al comunicado difundido por el hospital, hubo daños en las instalaciones, agresiones verbales y amenazas de muerte hacia médicos y enfermeros.

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🚨 Violencia en el hospital de Chacabuco



Familiares de un paciente protagonizaron un violento episodio en la Guardia del Hospital Municipal del Carmen: hubo destrozos, insultos y amenazas de muerte contra médicos y enfermeros.



El hecho ocurrió mientras el equipo de salud… pic.twitter.com/TXVitI6Sb3 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) July 11, 2026

La situación fue denunciada ante las autoridades policiales y quedó registrada por las cámaras de seguridad del hospital.

Desde la institución expresaron su preocupación por las agresiones que viene sufriendo el personal sanitario y remarcaron que la violencia afecta el funcionamiento del sistema de salud público.

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"Comprendemos la angustia que puede generar una situación de emergencia, pero la violencia nunca puede ser una respuesta", señalaron desde la Guardia del Hospital Municipal del Carmen.

Además, destacaron que el establecimiento es el único efector de salud de Chacabuco y que recibe tanto emergencias críticas como consultas que no corresponden al servicio de urgencias, en un contexto de alta demanda.

El comunicado fue firmado por la jefa de Guardia, Carolina Felice, la directora de Salud, Celeste Trotti, y el secretario de Salud, Sebastián Bozzini.