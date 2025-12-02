La violenta pelea entre dos alumnas de la Escuela Secundaria N°18 de Grand Bourg, en el partido de Malvinas Argentinas, terminó desencadenando un ataque con agua hirviendo contra un grupo de docentes y destrozos dentro del establecimiento. La escena se enmarca en una preocupante ola de violencia escolar que atraviesa distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires.

Ads

Malvinas Argentinas 🔴



⛔Así fue como el viernes se armó el desmadre en la Escuela Primaria N° 29 de Grand Bourg



🔴Allí, denuncian que familiares de una alumna ingresaron a la fuerza a la escuela y se pelearon con otra alumna



❌Una auxiliar resultó quemada con matecocido https://t.co/fVDk5TQe4O pic.twitter.com/0INp08nqje — INFORBANO (@Inforbanodiario) December 1, 2025

Todo ocurrió el viernes, cuando familiares de una de las chicas involucradas en la pelea ingresaron al comedor del complejo educativo ubicado en Valparaíso y Maure –donde funcionan la Secundaria N°18, la Primaria N°29 y el nivel inicial– y atacaron al personal que estaba preparando la merienda. En pleno episodio, les arrojaron mate cocido caliente, provocando quemaduras y un fuerte impacto emocional.

En un posteo público, la docente Laura Sosa relató que el ataque ocurrió mientras las trabajadoras “estaban cumpliendo con su tarea cotidiana de alimentar a los estudiantes”. Contó que la situación obligó a encerrar a los chicos en las aulas y que durante varios minutos se escucharon “gritos, golpes y corridas” en todo el edificio.

Ads

Sosa agregó que el comedor quedó con el portón arrancado y varias mesas destruidas. También denunció que la directora fue amenazada y que auxiliares y docentes terminaron lastimadas. Aseguró que hace semanas se repiten episodios similares en otras escuelas bonaerenses y que el personal educativo se siente “desprotegido”.

BRUTAL ATAQUE A DOCENTES CON AGUA HIRVIENDO: "ESO TE PASA POR METERTE CON MACHO AJENO"



Una violenta disputa entre alumnas en Grand Bourg, arengada al grito de “rompele la boca” y “Eso te pasa por meterte con un macho ajeno" , derivó en un ataque salvaje de familiares que… pic.twitter.com/z745S1MMQ2 — Clarín (@clarincom) December 2, 2025

La madre de una de las adolescentes que aparece en el video inicial negó haber participado del ataque, aunque reconoció que su familia golpeó la puerta “porque la nena no salía”. A su hija, que había quedado lastimada por la pelea, le diagnosticaron politraumatismo de cráneo.

Ads

Según trascendió, la familia agresora tiene antecedentes y la institución realizó la denuncia policial. Una tía de la menor fue demorada y luego recuperó su libertad. Este lunes, directivos del colegio mantuvieron una reunión con autoridades de Educación de la Provincia.

📍 En Vivo | Desde Grand Bourg: un grupo de padres atacó a docentes con golpes y agua caliente



⚠️ Tuvieron que resguardar a los alumnos en las aulas



📲 Seguí el vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/hy7cE2uJmY — C5N (@C5N) December 1, 2025

La agrupación Docentes en Marcha Malvinas Argentinas convocó a un cese de actividades para este martes “en repudio a la violencia hacia las escuelas”. Señalaron que la situación viene escalando y que pocas veces hubo acompañamiento de los sindicatos del sector.

Violencia reiterada en escuelas bonaerenses

El caso de Grand Bourg se suma a otros episodios recientes ocurridos en la Provincia. En San Martín, una maestra de primaria fue brutalmente golpeada por la madre de un alumno y corre riesgo de perder un ojo. En City Bell, un grupo de padres y estudiantes agredió a docentes de la Primaria N°80 tras una pelea entre chicos. En esa misma institución, un año atrás, una nena de 10 años terminó hospitalizada tras ser atacada en el recreo.

Ads

Hace casi un mes, en el Colegio Normal 2 de La Plata, una preceptora resultó herida al intentar separar a alumnos que se golpeaban en el patio. Las imágenes se viralizaron y derivaron en la expulsión del agresor, según comunicó la Dirección General de Escuelas bonaerense.

FAMILIARES DE UNA ALUMNA DESTROZARON UNA ESCUELA Y TIRARON AGUA HIRVIENDO A DOCENTES



Tras una pelea entre dos alumnas, familiares de una de ellas ingresaron al comedor de un complejo educativo de Grand Bourg, Malvinas Argentinas. Arrojaron agua hirviendo a docentes y rompieron… pic.twitter.com/iVYcvk3NSE — Clarín (@clarincom) December 1, 2025

La Provincia cuenta con la ley 14.898, que protege a trabajadores de la educación ante hechos de violencia y prevé sanciones que pueden incluir arrestos o multas. Sin embargo, docentes y auxiliares remarcan que su aplicación “parece imposible” y que la escalada de agresiones los dejó en una situación que califican como “profesión de riesgo”.