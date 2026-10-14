Un grave hecho sacudió a la comunidad educativa de González Catán, en el partido de La Matanza, luego que un alumno de 18 años disparase contra un compañero de 17 años dentro de los sanitarios de la escuela número 58, situada en el cruce de las calles Cayetano Donizetti y Esteban de Luca.

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El agresor utilizó un arma calibre 22 y tras las disparos, la víctima resultó con lesiones de consideración en el abdomen y en uno de sus brazos. Aún no se sabe si se encontraban manipulando el arma a modo de demostración o fue un ataque deliberado.

El suceso ocurrió durante la jornada escolar en el establecimiento educativo del barrio Villa Dorrego. Ante la gravedad de la situación y la urgencia que demandaba el estado de salud del menor herido, el personal docente tomó la decisión de intervenir de manera directa.

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Al notar que el joven requería atención médica especializada de forma inmediata, optaron por trasladarlo por sus propios medios en un vehículo particular hacia el Hospital Simplemente Evita, en el kilómetro 3 de la Ruta 32, antes de que las fuerzas de seguridad pudieran llegar al lugar del incidente.

Cuando el personal policial arribó a la escuela número 58 tras recibir el alerta sobre lo ocurrido, el estudiante herido ya no se encontraba en el edificio. El parte oficial confirmó que el traslado de emergencia fue realizado por los docentes.

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Las autoridades locales trabajan ahora para esclarecer los motivos que desencadenaron este enfrentamiento armado dentro de las instalaciones, un hecho que ha encendido las alarmas sobre la seguridad en los entornos escolares de la zona.

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