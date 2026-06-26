Un grave episodio de violencia sacudió a la comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 922 "Ara San Juan", de Mar del Plata, donde una madre agredió físicamente a la directora del establecimiento durante el ingreso de los alumnos. El hecho ocurrió ante la mirada de docentes, familias y niños, y derivó en la suspensión de las actividades.

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De acuerdo con los testimonios de quienes presenciaron la escena, la mujer llegó al jardín y comenzó a increpar a la directora con gritos e insultos. En medio de la discusión, lanzó amenazas y aseguró que la autoridad escolar "se estaba salvando de que le rompiera la cara".

Instantes después, la situación escaló. La agresora empujó a un menor que se encontraba en las inmediaciones y luego tomó del cabello a la directora, a quien golpeó con los puños, generando momentos de extrema tensión entre los presentes.

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Tras el ataque, fue necesaria la intervención de efectivos policiales. Como medida preventiva y para resguardar a toda la comunidad educativa, las autoridades decidieron suspender la jornada escolar.

Según relataron padres a medios locales, la misma mujer ya había protagonizado otros conflictos dentro del jardín. Incluso recordaron que, durante el acto de fin de año de 2025, se registró otro incidente que obligó a resguardar a los alumnos en un aula hasta que la situación fue controlada.

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Además, un grupo de familias señaló que la agresora había denunciado tiempo atrás a una docente por presunta discriminación. En ese marco, adelantaron que presentarán una nota ante el Consejo Escolar para solicitar la reincorporación de la maestra, al considerar que fue apartada de manera injustificada.

Mientras avanzan las actuaciones para esclarecer lo sucedido, padres y docentes expresaron su preocupación por la seguridad dentro del establecimiento y reclamaron medidas que garanticen la protección de los alumnos y del personal educativo para evitar nuevos episodios de violencia.

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