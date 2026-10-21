Un adolescente de 16 años fue herido con un arma blanca durante una pelea entre jóvenes en Balcarce, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Por el hecho, otro menor de la misma edad fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia Juvenil.

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Según informó el diario local La Vanguardia, el episodio ocurrió el martes durante las actividades deportivas de la Estudiantina 2026, en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1. La pelea habría comenzado mientras se disputaban partidos de handball y continuado en la vía pública.

El enfrentamiento se registró en la calle 32, entre las calles 31 y 33. Tras intervenir en el lugar, la Policía recibió un aviso desde la guardia del Hospital Municipal por el ingreso de un adolescente con una herida punzocortante en la zona del omóplato.

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🚨 VIOLENCIA ESCOLAR EN BALCARCE Apuñalaron a un estudiante de 16 años durante una jornada deportiva y detuvieron a otro menor de la misma edad. La víctima sufrió una herida en la zona del omóplato y recibió atención médica en el Hospital municipal. 📲 Más información en https://t.co/yUUETW7OqG — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 21, 2026

La víctima recibió las curaciones correspondientes y fue dada de alta, ya que presentaba lesiones superficiales.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron identificar y aprehender a otro adolescente de 16 años, señalado como el presunto autor de la agresión.

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En la causa interviene el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que dispuso el traslado del menor aprehendido a la sede de Tribunales durante la tarde del martes, en el marco de las actuaciones judiciales.