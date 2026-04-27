Un joven de 31 años fue asesinado tras resultar herido en medio de un enfrentamiento con armas de fuego ocurrido en el barrio José Hernández de Pergamino. Por el hecho, hay al menos tres personas detenidas, según informó el medio unoarrecifes.com.

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La víctima fue identificada como Daniel Alberto Cano, quien falleció horas después en la sala de cuidados intensivos del Hospital San José, donde había sido trasladado de urgencia tras recibir un disparo.

El episodio se registró alrededor de las 2:30 en la intersección de las calles Ricardo Güiraldes y Mazzei. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, todo se habría iniciado a partir de una discusión entre personas que mantenían conflictos previos. La situación fue escalando hasta derivar en un enfrentamiento armado.

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Testimonios recogidos en el lugar señalaron que varios de los involucrados portaban armas de fuego y que, en medio de la disputa, se efectuaron múltiples disparos. En ese contexto, Cano resultó herido de gravedad.

Con el fallecimiento del joven, la causa pasó a ser investigada como homicidio. La Fiscalía N° 7, a cargo de Fernando D’Elío, ordenó una serie de medidas, entre ellas allanamientos y la detención de sospechosos.

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