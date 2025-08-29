La inseguridad en José C. Paz volvió a golpear de lleno a los trabajadores. En las últimas horas, según denunciaron los manifestantes, un repartidor murió tras ser baleado por delincuentes que le robaron la motocicleta. La noticia generó conmoción entre sus compañeros y vecinos del distrito, que este jueves se movilizaron a la Municipalidad para reclamar justicia y más medidas de protección.

Lo que comenzó como una manifestación pacífica derivó en incidentes. Según registraron medios locales como MEHT_Noticias, los repartidores denunciaron que fueron agredidos por empleados municipales y que luego intervino la policía, lo que desató una fuerte represión. Videos que circulan en redes sociales muestran corridas, golpes y heridos.

Entre los momentos más tensos, trascendió que el funcionario Pablo Mansilla habría sido agredido durante los forcejeos. La situación se descontroló y los deliverys decidieron trasladar la protesta al cruce de Ruta 8 y Ruta 197, donde realizaron un corte total de tránsito en reclamo de mayor seguridad.

Las repercusiones no tardaron en llegar. En Facebook, los vecinos expresaron su bronca: “José C. Paz es tierra de nadie, nadie hace nada por la gente laburante”, escribió Graciela Ponce. Otra usuaria, Norma Cabrera, apuntó contra las autoridades: “Ayer una vez más asaltaron a otro delivery, le dispararon en la cara, hoy falleció. ¿Qué hace el gobernador Axel Kicillof con el intendente Mario Ishii?”.

El malestar social quedó a la vista. Mientras unos reclaman seguridad y acusan a la gestión municipal de desatender el problema, otros advierten que la situación también es aprovechada con fines políticos. Pero el denominador común en todos los testimonios es el mismo: el miedo a salir a trabajar y la sensación de que los deliverys se convirtieron en blanco fácil de la delincuencia en el Conurbano.

