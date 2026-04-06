La mujer, de 75 años, fue asaltada en su vivienda de la localidad de González Catán por tres delincuentes armados quienes la sorprendieron mientras dormía. Tras ello la golpearon y la mantuvieron cautiva durante casi dos horas antes de escapar.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes en una casa ubicada en el barrio Las Nieves, a unos 300 metros de la Ruta Nacional 3.

Según registros de cámaras de seguridad, los sospechosos llegaron a bordo de un Fiat Cronos que estacionaron en la esquina. Luego ingresaron al domicilio tras trepar una pared y saltar hacia el patio interno.

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La víctima, que se encontraba sola, se levantó tras escuchar ruidos y abrió la puerta trasera, momento en el que fue sorprendida por los asaltantes, que lograron ingresar a la casa. Durante el asalto, la mujer fue golpeada y sometida a tormentos mientras los delincuentes buscaban dinero y objetos de valor. Luego de reducirla, la ataron y la dejaron encerrada en el baño.

Con el botín en su poder, los atacantes abrieron el portón del garaje, cargaron lo robado y escaparon en dos vehículos: la camioneta Kangoo de la víctima y el auto en el que habían llegado. La jubilada logró ser liberada y fue asistida.

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La causa es investigada por el fiscal Gastón Bianchi, titular de la UFI N° 3 de La Matanza.