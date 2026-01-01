La concejal de Florencio Varela, Amancia Báez, fue víctima de una violenta entradera en la madrugada del 31 de diciembre, cuando cuatro delincuentes armados ingresaron a su vivienda ubicada en el barrio Centro del distrito, en las horas previas a Año Nuevo.

Según informó el medio local InfoSur, el asalto ocurrió alrededor de las 5 de la mañana y fue confirmado por fuentes policiales y políticas, aunque hasta el momento existe hermetismo oficial sobre el avance de la causa.

En tanto, el portal El Radar del Sur aportó que Báez se encontraba en la casa junto a su hijo con discapacidad, y que los asaltantes los amenazaron y se llevaron dinero, relojes y alhajas.

Tras un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas acudieron a la zona de Vélez Sarsfield y Agrelo, donde se preservó el lugar a la espera de peritos. La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 6, con intervención del GTO de la Comisaría 1ª.

El análisis de cámaras de seguridad permitió detectar la posible participación de un Citroën C4 gris, aunque un corte de energía eléctrica en la zona complicó el registro de imágenes. La investigación continúa.

