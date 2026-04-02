Este jueves en Mar del Plata, una discusión entre un motociclista y un automovilista derivó en una intensa pelea en plena vía pública. El hecho ocurrió en la transitada esquina de las avenidas Juan B. Justo y Peralta Ramos y quedó registrado en video.

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Según se observa en las imágenes enviadas por un lector al medio local 0223, todo comenzó con un cruce de palabras por una maniobra de tránsito. Sin embargo, ambos hombres pasaron de la discusión a los golpes de puño y patadas.

#MardelPlata Video: una discusión de tránsito entre un motociclista y un automovilista terminó a las piñas. La nota 👉 https://t.co/7L1igbVBt7 pic.twitter.com/2pGtju30b6 — 0223 (@0223comar) April 2, 2026

La pelea se desarrolló inicialmente junto a los vehículos, pero luego se trasladó al playón de una estación de servicio cercana, donde la situación se volvió más violenta. Testigos ocasionales intentaron intervenir para separar a los involucrados y evitar que el conflicto continuara.

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En un momento de la secuencia, cuando el motociclista ya había sido apartado, el automovilista volvió a atacar por la espalda, propinándole un fuerte golpe en la nuca con el codo.

Finalmente, tras varios minutos de tensión, los presentes lograron contener la situación y ambos protagonistas decidieron alejarse del lugar.

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