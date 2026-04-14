Violenta pelea entre alumnos en un colegio privado de Hudson: docentes heridos y estudiantes en shock
Ocurrió dentro de un colegio en Berazategui. La pelea entre estudiantes obligó a intervenir a docentes, que terminaron heridos, y generó escenas de pánico entre los alumnos.
Una feroz pelea entre estudiantes se desató dentro del colegio privado San Ignacio de Loyola, ubicado en Hudson, partido de Berazategui, y dejó como saldo docentes lesionados y alumnos conmocionados.
Según trascendió, la trifulca ocurrió dentro del establecimiento y obligó a la intervención inmediata de profesores y personal educativo, que intentaron separar a los jóvenes involucrados. En medio del forcejeo, algunos docentes resultaron heridos.
De acuerdo a lo que publicó el medio local ByNoticias, la situación generó momentos de extrema tensión: varios alumnos escaparon del lugar asustados por la magnitud del enfrentamiento.
El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular por WhatsApp y rápidamente se viralizó, lo que amplificó la preocupación en la comunidad educativa.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión