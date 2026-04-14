Una feroz pelea entre estudiantes se desató dentro del colegio privado San Ignacio de Loyola, ubicado en Hudson, partido de Berazategui, y dejó como saldo docentes lesionados y alumnos conmocionados.

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Según trascendió, la trifulca ocurrió dentro del establecimiento y obligó a la intervención inmediata de profesores y personal educativo, que intentaron separar a los jóvenes involucrados. En medio del forcejeo, algunos docentes resultaron heridos.

Violenta pelea en un colegio privado de Hudson: docentes heridos y alumnos en shock.

El enfrentamiento entre estudiantes quedó grabado, se viralizó y volvió a encender la alarma por la violencia en escuelas de Berazategui.



📹 ByNoticias pic.twitter.com/ARVPpO6yel — LaNoticia1.com (@lanoticia1) April 14, 2026

De acuerdo a lo que publicó el medio local ByNoticias, la situación generó momentos de extrema tensión: varios alumnos escaparon del lugar asustados por la magnitud del enfrentamiento.

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El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular por WhatsApp y rápidamente se viralizó, lo que amplificó la preocupación en la comunidad educativa.

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