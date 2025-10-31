Ariel Ansaldo vivió un infierno junto a sus padres cuando un grupo de delincuentes entró a robar a su casa ubicada en el partido de Berazategui, lo mantuvo maniatado y le dieron vuelta el hogar en búsqueda de dinero y objetos de valor.

“No se iban más. Fueron más de dos horas”, lamentó “Big Ari”, ex concursante de Gran Hermano y Cuestión de Peso, por el asalto sufrido.

Las imágenes del estado de la vivienda tras el retiro de los delincuentes era desoladora, con toda la ropa tirada por todos lados, y los cajones dados vuelta.

“Hola a Todos. Nos robaron anoche, estamos los 3 bien”, anunció Ansaldo a través de Instagram. Y agregó que no tenía su teléfono por lo que alertaba a sus contactos sobre la eventual recepción de un mensaje.

“No sabía cómo iba a terminar... Porque siempre querían más”, aseguró. “Nos habían puesto los precintos. Nos ataron a los tres juntos de pies y manos”, detalló.

Ansaldo estaba durante la medianoche en su dormitorio cuando de repente escuchó un estallido de la ventana.

Big Ari explicó que los delincuentes ingresaron por el garaje y se dirigieron directamente a su habitación, rompiendo incluso un piano en busca de dinero. “Me los encontré en mi cuarto. Entraron con linternas, pero eran súper preparados. Con linternas encandilándome, con las pistolas. Ni tiempo a nada, a nada. Fueron muy organizados, revisaron todo, hasta el quincho y el baño. Era como si conocieran la casa de toda la vida. Por suerte, no nos pegaron más que algunos manotazos”, agregó.

Según detalló, los ladrones se llevaron alrededor de 300 dólares y se retiraron dejando un profundo desorden en la vivienda.