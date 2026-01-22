Un violento asalto ocurrido en Necochea tuvo como principal imputado a un empleado municipal de Mar del Plata, quien fue detenido junto a otros dos cómplices tras una serie de allanamientos y tareas investigativas. El hecho tuvo como víctima a un hombre de 87 años y se produjo bajo la modalidad conocida como “La Dormilona”.

Según pudo saber el medio marplatense La Capital, el jubilado se disponía a salir de su vivienda ubicada en la calle 69 al 2700 cuando fue sorprendido por tres hombres que lo aguardaban dentro del domicilio. Los delincuentes estaban encapuchados, utilizaban pelucas y barbas postizas para ocultar su identidad. Tras reducir a la víctima, lo maniataron y permanecieron en el interior de la casa durante más de media hora, tiempo en el que revolvieron el lugar en busca de dinero y objetos de valor.

Finalmente, los asaltantes se apoderaron de un televisor, dos armas de fuego y otras pertenencias, y escaparon a bordo de un Renault Clio blanco que se encontraba en el garaje de la vivienda. Con el objetivo de despistar a la policía, el vehículo fue abandonado poco después en la zona de las calles 107 y 58, en perfecto estado y sin llaves.

Horas más tarde, personal policial interceptó en 66 y 61 a un Peugeot 307 gris que circulaba con una patente presuntamente apócrifa. Al verificar la numeración del rodado, se constató que presentaba diversas irregularidades. En su interior viajaban tres hombres que fueron aprehendidos e identificados como Nahuel Rodríguez y Ariel Tapia, ambos domiciliados en Mar del Plata, y José María Gómez, oriundo de Quequén. Todos quedaron preventivamente detenidos por orden del fiscal Carlos Larrarte.

Durante la requisa del vehículo, los efectivos hallaron cartuchos calibre .22, un cuchillo, un equipo de comunicación con frecuencia policial y un juego de llaves de automóvil. Además, al analizar las cámaras de seguridad cercanas al lugar donde fue abandonado el Renault Clio, se observó al mismo Peugeot 307 en la zona, lo que reforzó la hipótesis de su participación en el hecho.

Como resultado de las averiguaciones posteriores, se realizaron varios allanamientos en domicilios de Necochea y Quequén. En una vivienda se secuestraron dos equipos de comunicación, una réplica de arma de fuego, una barreta, pelucas, un pasamontañas y un maletín, elementos que quedaron a disposición de la Justicia. En paralelo, se incautó un Ford Focus blanco que tenía pedido de secuestro activo por una causa de robo agravado de vehículo en Mar del Plata.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 2 resolvió convertir las aprehensiones en detenciones de los tres principales imputados, quienes permanecen alojados a disposición de la Justicia. La investigación continúa para determinar si hubo otros implicados.