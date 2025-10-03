El hecho ocurrió en la calle Bouchard, donde Jorge Luis Quiróz, de 55 años, fue abordado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta, con el objetivo de robarle su automóvil, un Renault Logan gris de color plata.

Ads

Los agresores le dispararon en la pierna derecha, debajo de la rodilla, para concretar el robo, y se dieron a la fuga con el vehículo y algunas de sus pertenencias personales.

El dueño del auto es abordado por dos ladrones cuando sale del garaje. Primero, la víctima y los delincuentes se mostraron calmos. Sin embargo, de repente el hombre comenzó a forcejear con uno de ellos a pesar de que le apuntaban con el arma. Tras varios segundos, uno de ellos le disparó.

Ads

Personal de la Policía Bonaerense arribó al lugar acompañado por dos oficiales mujeres, y una patrulla del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trasladó a la víctima al hospital Narciso López, donde Quiróz permanece fuera de peligro.

De acuerdo con medios locales, tras implementar un operativo en la zona, uno de los sospechosos, un hombre de 31 años, fue detenido por la Policía en Villa La Fe y se secuestró la motocicleta utilizada durante el asalto, una Gilera Smash azul.

Ads

Posteriormente, durante el rastrillaje en calles Pasco y 198, en el partido de Quilmes, la policía halló el Renault Logan robado. El otro delincuente continúa prófugo.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.