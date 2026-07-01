Un violento asalto se registró durante la madrugada de este martes en una vivienda de Ramallo, donde un grupo de cuatro hombres sufrió un asalto por parte de tres delincuentes armados y con los rostros cubiertos.

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Al ingresar al domicilio, sobre calle Yapeyú al 100, maniataron y golpearon a cuatro hombres para apoderarse de distintos objetos de valor y una camioneta que luego fue abandonada sobre la colectora de la Ruta Nacional 9.

El denunciante, un hombre de 49 años, señaló que se encontraba en el domicilio junto a su hermano de 48 años, su hijo de 23 y otro hombre de 30, además de dos mujeres que habían sido invitadas a cenar y a quienes habían conocido días atrás en un local nocturno.

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Alrededor de las 2:00, los tres delincuentes armados y con los rostros cubiertos ingresaron a la vivienda, donde redujeron, maniataron y golpearon a los presentes para luego sustraer tres televisores de 50 pulgadas, tres celulares iPhone y un iPad.

Los asaltantes huyeron del lugar junto a las dos mujeres a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok gris perteneciente al denunciante. Posteriormente, el vehículo fue hallado por el Comando de Patrullas abandonado sobre la colectora de la Ruta Nº 9, a la altura del kilómetro 226, en sentido Buenos Aires–Rosario.

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Finalmente, los cuatro hombres fueron trasladados al hospital para recibir atención médica, ya que presentaban un presunto cuadro de intoxicación.