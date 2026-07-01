Violento asalto en Ramallo: Invitaron a cenar a dos mujeres y terminaron maniatados y asaltados por delincuentes
Tres delincuentes armados y con los rostros cubiertos maniataron y golpearon a cuatro hombres. Luego escaparon con las mujeres que habían sido invitadas a bordo de la camioneta del denunciante.
Un violento asalto se registró durante la madrugada de este martes en una vivienda de Ramallo, donde un grupo de cuatro hombres sufrió un asalto por parte de tres delincuentes armados y con los rostros cubiertos.
Al ingresar al domicilio, sobre calle Yapeyú al 100, maniataron y golpearon a cuatro hombres para apoderarse de distintos objetos de valor y una camioneta que luego fue abandonada sobre la colectora de la Ruta Nacional 9.
El denunciante, un hombre de 49 años, señaló que se encontraba en el domicilio junto a su hermano de 48 años, su hijo de 23 y otro hombre de 30, además de dos mujeres que habían sido invitadas a cenar y a quienes habían conocido días atrás en un local nocturno.
Alrededor de las 2:00, los tres delincuentes armados y con los rostros cubiertos ingresaron a la vivienda, donde redujeron, maniataron y golpearon a los presentes para luego sustraer tres televisores de 50 pulgadas, tres celulares iPhone y un iPad.
Los asaltantes huyeron del lugar junto a las dos mujeres a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok gris perteneciente al denunciante. Posteriormente, el vehículo fue hallado por el Comando de Patrullas abandonado sobre la colectora de la Ruta Nº 9, a la altura del kilómetro 226, en sentido Buenos Aires–Rosario.
Finalmente, los cuatro hombres fueron trasladados al hospital para recibir atención médica, ya que presentaban un presunto cuadro de intoxicación.
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