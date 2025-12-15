Un supermercado mayorista de la localidad de Los Polvorines, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, fue víctima de un violento robo comando protagonizado por al menos cinco delincuentes armados con fusiles de asalto.

Ads

Según informaron fuentes policiales, los asaltantes ingresaron al predio a través de un portón trasero que se encontraba abierto, lo que les permitió acceder en un automóvil sin forzar accesos ni despertar sospechas. Una vez dentro del establecimiento, descendieron del vehículo encapuchados y sorprendieron al chofer de un camión que se disponía a salir del lugar, para luego reducir al resto del personal.

#MalvinasArgentinas LES PASARON EL DATO: CINCO ENCAPUCHADOS ENTRARON ARMADOS CON FUSILES DE ASALTO AL DEPÓSITO DE UN SUPERMERCADO, REDUJERON AL PERSONAL Y ABRIERON LA CAJA FUERTE



Un mayorista de Los Polvorines fue víctima de un golpe comando por parte de cinco delincuentes que… pic.twitter.com/D0ul28q7Ue — 24con (@24conurbano) December 14, 2025

Con la situación bajo control, el grupo se dirigió a las oficinas administrativas del supermercado, donde estaba ubicada la caja fuerte donde lograron apoderarse del dinero y posteriormente se dieron a la fuga, sin que se registraran personas heridas durante el asalto.

Ads

Por la modalidad delictiva y el grado de planificación evidenciado, los investigadores no descartan que los autores hayan contado con información previa sobre el funcionamiento interno del comercio y los movimientos del establecimiento.

En el marco de la investigación, la policía se encuentra analizando las cámaras de seguridad del supermercado y de la zona, además de recolectar otras pruebas, con el objetivo de reconstruir el recorrido de los delincuentes e identificar a los responsables del hecho. El caso continúa bajo investigación.

Ads

Puede interesarte