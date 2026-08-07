Violento robo en Esteban Echeverría: golpearon y arrastraron a una comerciante embarazada de ocho meses
Los delincuentes ingresaron vestidos con indumentaria de higiene urbana. La víctima fue internada y su familia pidió ayuda para identificar a los agresores.
Una comerciante embarazada de ocho meses fue brutalmente atacada durante un robo en Esteban Echeverría, donde delincuentes que vestían ropa similar a la utilizada por trabajadores de higiene urbana ingresaron a su negocio, la golpearon y la arrastraron por el piso.
El asalto ocurrió en un comercio ubicado sobre la avenida Elizalde al 8600, en el barrio San Sebastián, cuando los ladrones ingresaron con fines de robo y atacaron a Gabriela Justiniano, propietaria del negocio.
Las imágenes muestran a los delincuentes forcejeando con la mujer sin importar que cursa un embarazo de ocho meses. Tras la agresión, la comerciante fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde permanecía en observación para evaluar tanto su estado de salud como el de la bebé que espera.
"Mi hermana está de 8 meses, trabajando en su local, y estos delincuentes entraron a robar. Le pegaron, la arrastraron y forcejearon con una mujer embarazada. Ahora estamos esperando noticias para saber si ella y la bebé están bien", expresó Yajaira, hermana de la víctima, en declaraciones reproducidas por SM Noticias.
La familia manifestó su profunda preocupación por la violencia del ataque y solicitó la colaboración de los vecinos para identificar a los responsables.
Según el testimonio difundido por el medio local, los asaltantes se movilizaban en una Peugeot Partner roja que había sido robada y, tras cometer el asalto, habrían continuado perpetrando otros hechos delictivos en distintos sectores del barrio durante la misma semana.
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