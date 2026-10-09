El robo a la casa de los hijos de Clemente Rodríguez, exjugador de Boca Juniors y actual ayudante técnico de la Quinta División del club de la Ribera, ocurrió el mediodía del jueves.

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El propio exdeportista se hizo eco del hecho a través de su Instagram. “Ayer entraron a robar a la casa de mis hijos. Entre todas las cosas que se Ilevaron, estaban mis medallas y camisetas que guardaba como recuerdo de mi carrera como futbolista. Hay recuerdos que no tienen precio y que jamás se pueden reemplazar”, lamentó.

El hecho tuvo lugar en una vivienda situada sobre la calle Díaz Vélez, una zona cercana al centro del partido de Lomas de Zamora.

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En diálogo con Lomas Conectado, Clementina, hija del exfutbolista, y su mamá, Julieta Araujo, contaron cómo fue el episodio y solicitaron la colaboración de la comunidad para intentar recuperar algunas de las pertenencias sustraídas, especialmente aquellas vinculadas con la carrera profesional de Rodríguez.

Fuente Instagram

Fuente Instagram

Según relató Julieta, el episodio comenzó alrededor del mediodía. De acuerdo con su testimonio, los movimientos de los sospechosos habrían comenzado cerca de las 12 y el ingreso a la propiedad se produjo aproximadamente a las 12.30. Los delincuentes permanecieron en el lugar durante unos 20 minutos.

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La mujer explicó que los asaltantes habrían utilizado una tarjeta para ingresar por las puertas de acceso a la vivienda, que cuenta con un sistema de doble puerta. El domicilio cuenta con cámaras de seguridad, las mismas cuyas imágenes compartió Rodríguez donde pide aportar información sobre lo sucedido.

Al momento del robo se encontraban en la casa una mujer que trabaja allí y luego llegó la madre de Julieta, sin saber lo que estaba pasando adentro. Según la denuncia de la mujer, ambas fueron amenazadas con un arma, agredidas físicamente por los delincuentes y fueron sujetadas para impedir que escapen.

Entre los elementos sustraídos mencionó anillos, relojes, dinero, una tablet y una consola PlayStation, además de otras pertenencias de valor que había en la propiedad. Más allá de las pérdidas materiales, la principal preocupación de la familia está relacionada con los objetos que Rodríguez conservaba de su trayectoria como futbolista profesional. A través de un mensaje difundido por su hija, la familia pidió ayuda para encontrar las medallas, camisetas y los recuerdos que el exjugador reunió durante su carrera deportiva.

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En su testimonio, Julieta manifestó que sospecha que los responsables podrían haber observado previamente las actividades de la familia. Según indicó, uno de los hombres habría estado en la florería que ella tiene en Lomas de Zamora, mientras que su hija también cuenta con otro comercio del mismo rubro en Banfield.

Por ese motivo, la mujer planteó la posibilidad de que los delincuentes hubieran realizado tareas de vigilancia antes de ingresar a la vivienda. Sin embargo, esa hipótesis deberá ser establecida en el marco de la investigación. La causa quedó a cargo del fiscal Eusebio Daniel Vaqueiro, quien deberá avanzar con las medidas correspondientes para esclarecer el hecho e identificar a los responsables.