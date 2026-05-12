Una mujer identificada como Candela vivió un dramático episodio de inseguridad en Lanús Este cuando fue asaltada por tres delincuentes armados mientras estaba junto a su bebé de un año y una niña de 7. El hecho ocurrió cerca de las tres de la tarde y quedó registrado por cámaras de seguridad.

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Según relató la víctima en diálogo con el canal A24, los ladrones llegaron en una moto que tiraba un carro de cartonero, una modalidad que llamó la atención de los vecinos de la zona.

Candela contó que había regresado de hacer compras y estaba estacionando cuando vio pasar a los sospechosos. Minutos después, los delincuentes volvieron en contramano y la interceptaron justo cuando intentaba bajar a los chicos del auto.

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“Dame la llave, dame la llave”, le repetía uno de los asaltantes mientras la amenazaba con un cuchillo. “Me apunta en la panza, ahí sentí el terror”, recordó la mujer.

En medio de la desesperación, Candela intentó sacar rápidamente a los chicos del vehículo. Su principal miedo, explicó, era que los delincuentes ingresaran a la vivienda donde estaban su madre y su hermana. “Yo no pensaba en el auto, pensaba en mis hijos y en que no entraran a mi casa”, expresó.

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La mujer creyó en un primer momento que había dejado las llaves dentro del vehículo, aunque en realidad las tenía guardadas en el bolsillo. Finalmente, el ladrón volvió sobre ella, le quitó las llaves y escapó con el auto.

La situación también afectó a la nena de 7 años, que presenció toda la secuencia. “Se largó a llorar, tuvo una crisis de nervios. Es horrible”, contó Candela.

Tras el llamado al 911, la Policía inició un operativo y logró recuperar el vehículo unos 20 minutos después en Monte Chingolo. El auto apareció chocado y con una ventanilla rota, aunque los delincuentes lograron escapar.

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Según contó la víctima, algunos vecinos volvieron a ver a los sospechosos circulando por el barrio con la moto y el carro. Hasta el momento no hubo detenidos.

Candela también cuestionó la falta de seguridad en la zona y aseguró que muchos vecinos instalaron alarmas y cámaras privadas ante los reiterados hechos delictivos. “Ahora no puedo salir sola con los nenes. Tengo que estar acompañada”, lamentó.