El violento hecho delictivo se produjo en la noche del sábado y tuvo como víctima a una pareja. Fueron sorprendidos por tres delincuentes encapuchados que ingresaron al domicilio mientras los residentes descansaban mirando la televisión.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 67 y 44, cuando la pareja estaba mirando la final de Liga de Fútbol Profesional entre Racing y Estudiantes de La Plata.

Según informó Ecos Diarios, los asaltantes ingresaron por la parte trasera de la vivienda, con el rostro cubierto y utilizando guantes. Mientras uno de los delincuentes amenazaba al hombre con un arma blanca exigiendo dinero, los otros dos llevaron a la mujer hasta el baño. Allí la torturaron salvajemente para que dijera dónde se encontraba el dinero. Los delincuentes le colocaron la cabeza bajo el agua y con un cable la picanearon en los brazos.

Aterrada, la mujer señaló que el dinero -un millón de pesos- estaba en una cartera en el comedor. No obstante, continuaron revolviendo la vivienda para apoderarse de unos 7.000 dólares, además de otros elementos personales.

Antes de huir, destruyeron los teléfonos celulares de las víctimas y se llevaron documentación. Minutos después, personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 y encontró a una de las víctimas pidiendo auxilio en la vía pública.

La causa quedó en manos de la fiscalía interviniente. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas. Los investigadores detectaron que los delincuentes habrían escapado a través de un terreno lindante, utilizando una calle paralela para darse a la fuga.