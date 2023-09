Un joven estudiante vivió una hora de terror cuando delincuentes ingresaron a su casa con intenciones de robo. Al menos dos personas, tocaron a la puerta e irrumpieron de forma violenta en la vivienda ubicada en avenida Almafuerte 917.

El episodio tuvo lugar en la mañana de este lunes cuando la víctima, de 20 años, participaba de una clase por Zoom. Promediaba las 10.00 cuando los maleantes, uno de ellos con el rostro cubierto, golpearon y hasta torturaron con un submarino seco al joven.

“Me ataron, me llevaron a la pieza, me insultaron, me amenazaron, me golpearon preguntándome dónde estaba la plata. Hablaban con otra persona decían que la plata ‘tenía que estar ahí”, pero que “el pibe no sabe nada lo estamos golpeando”, relató la víctima al medio local, La Voz del Pueblo.

“Me ataron a una silla, con la boca tapada, los ojos vendados, me daban piñas en el abdomen, la espalda y la cabeza. Me pusieron una bolsa de nylon en la cabeza, me quedé sin aire”, detalló el joven sobre el tormento al que fue sometido.

Ante esa situación el joven marcó un lugar de la casa donde había algo de dinero en efectivo. Luego lo ataron más fuerte y lo encerraron en el baño. “Más vale que muestres la plata porque le metemos un tiro en la cabeza a tu viejo”,amenazaron los delincuentes.

Los ladrones se dieron a la fuga con alrededor de 30 mil pesos en efectivo y una serie de cheques. La policía local trabaja para intentar dar con los sospechosos entre los que se encontraba una mujer.