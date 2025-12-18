Una adolescente de 16 años fue víctima de un brutal ataque mientras cuidaba a menores en una vivienda del barrio Santa Rosa, en Florencio Varela. El hecho ocurrió durante la mañana y el agresor, un hombre de unos 30 años, permanece prófugo luego de huir con dos teléfonos celulares robados.

El episodio se produjo cerca de las 8.00 cuando la joven se encontraba al cuidado de niños en una casa de la zona. Según fuentes policiales consultadas por el medio InfoSur, el atacante ingresó de manera violenta al domicilio.

La irrupción intimidante derivó rápidamente en una situación de extrema violencia. El sujeto redujo a la menor mediante golpes y amenazas, aprovechando la ausencia de adultos en la vivienda.

En ese contexto, la joven fue víctima de abuso sexual con acceso carnal. Tras el ataque, el agresor robó dos teléfonos celulares que se encontraban en el lugar y escapó rápidamente. La víctima quedó en estado de shock y con signos visibles de violencia, pero logró pedir ayuda minutos después, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de emergencia.

La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Florencio Varela. Los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda intensiva en la zona, con rastrillaje y consulta a los vecinos.

La investigación quedó a cargo de la UFI especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, que intenta dar con el paradero del agresor. Los investigadores manejan la hipótesis de que el sujeto podría estar escondido en las inmediaciones del barrio.

