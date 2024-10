Una entrevista realizada por el canal C5N en la estación Constitución se volvió viral en la plataforma X (antes Twitter) al revelar la historia de tres jóvenes vendedores ambulantes de Florencio Varela que ganan hasta 80 mil pesos diarios, pero aún así evaden pagar el boleto de tren. El hecho generó un intenso debate en redes sociales sobre la cultura del trabajo y la informalidad.

Durante el móvil en vivo, el cronista entrevistó a los jóvenes, quienes explicaron que, a pesar de sus ingresos, no podían afrontar el costo del pasaje de tren. "Salté el molinete porque no tengo para pagar el boleto. Voy a Once a trabajar, soy vendedor de medias. Por día gano cerca de 70 mil o 80 mil pesos", afirmó uno de los entrevistados ante las cámaras de televisión.

“Saltar el molinete”:

Porque vienen de Florencio Varela y saltan el molinete ganando 80.000 pesos diarios pic.twitter.com/JJujrEfu5Y — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) September 30, 2024

Los tres muchachos comentaron que venden medias en las calles de Capital Federal a 2 mil pesos cada par o tres pares por 5 mil pesos. Sin embargo, explicaron que su situación económica sigue siendo difícil. "Soy de Ricardo Rojas, Florencio Varela. No pago el boleto porque no tengo plata. Alquilo una habitación con un bañito junto a mi señora. Hoy en día, como está el país, no se puede", relató otro de los jóvenes.

El video, que rápidamente circuló en redes sociales, generó controversia entre los usuarios, con algunos criticando la evasión del pago del transporte y otros señalando las dificultades económicas que enfrentan los trabajadores informales. “Es cultural, no económico”; “Saltan el molinete pero se gastan $2.400 en una birra”; “gana casi el doble de un docente que no salta el molinete”, fueron algunas de las críticas.