El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió con un almuerzo a su par argentino Javier Milei junto a sus equipos en la Casa Blanca. “Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Milei debe ganar, está haciendo lo correcto", sostuvo Trump pero aclaró: "Si Milei pierde y vence esa persona que se postule nuevamente, de extrema izquierda y tiene la filosofía que llevó a Argentina a los problemas que está enfrentando, no seremos generosos con la Argentina".

“Quiero ver la Argentina exitosa y creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta”, dijo en la reunión tras el auxilio financiero que desplegó Estados Unidos la semana pasada y en plena cuenta regresiva para las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

Por su lado el presidente Milei señaló: “Gracias al gran liderazgo suyo, Trump, ha logrado conseguir la paz en Medio Oriente. Quiero agradecer también al secretario (del Tesoro, Scott) Bessent por la ayuda para resolver el problema de liquidez y los ataques de nuestros opositores. Nos permite transitar una ruta para ir tranquilos”.

Sin embargo, el norteamericano condicionó seguir apoyando a la Argentina si no gana el oficialismo. "Nuestro apoyo está sujeto a quién gana esta elección, porque si un comunista gana, como en el caso de (la elección del alcalde) de New York, te sentís diferente sobre si hacer una inversión. Pondría un alto a lo que estamos haciendo".

Para dejarlo en claro, insistió ante la consulta de la prensa: "Apoyo a este hombre porque tiene la filosofía correcta. Puede que venza o puede que no, pero creo que vencerá. Si vence lo seguiremos apoyando, de lo contrario, nos vamos”.

