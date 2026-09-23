La visita del papa León XIV a Luján ya tiene fecha: será el miércoles 11 de noviembre, cuando el Pontífice celebrará una misa frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján. El Vaticano confirmó oficialmente el cronograma esta semana y la ciudad comenzó a prepararse para una jornada que tendrá una convocatoria masiva.

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Pero para quienes quieren pasar la noche en la zona, el problema aparece antes de llegar a la Basílica: los precios de los alojamientos y la poca disponibilidad.

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Según un relevamiento realizado en Luján, una habitación doble que habitualmente puede encontrarse por alrededor de $100.000 a $150.000 la noche ya aparece con valores que llegan a $400.000 para las fechas vinculadas con la visita papal.

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En las plataformas de reservas también aparecen alternativas mucho más costosas. Por ejemplo, se detectaron estadías de dos noches para dos adultos por alrededor de $1.580.000, mientras que algunas casas ofrecidas para grupos alcanzan varios millones de pesos.

En uno de los casos relevados, una vivienda ubicada a unos 1,5 kilómetros del centro de Luján, con dos dormitorios, dos baños, sala de estar y cuatro camas, se ofrece por aproximadamente $6 millones para el período de la visita.

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También aparecen propiedades en alquiler temporario expresamente promocionadas para quienes viajen por la llegada del Papa. Una casa de tres dormitorios y capacidad para hasta siete personas figura publicada por US$3.900 para una estadía que abarca del 6 al 12 de noviembre.

Incluso en zonas más alejadas comenzaron a aparecer alternativas pensadas para aprovechar la demanda. En Santa Irene, dentro de Comarcas de Luján, un departamento de dos ambientes se ofrece por US$1.500 durante noviembre, con la posibilidad de reservarlo para la visita del Papa, aunque en este caso se exige alquilar el mes completo.

Poca oferta y muchas consultas

El escenario se da mientras todavía no están definidos todos los detalles del operativo de seguridad y tránsito que tendrá la ciudad durante la jornada.

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La Municipalidad de Luján lanzó una convocatoria para que particulares, instituciones y organizaciones registren casas, departamentos, quintas y otros espacios que puedan utilizarse como alojamiento. También se buscan lugares para estacionamiento y sanitarios, con el objetivo de ampliar la infraestructura disponible para los peregrinos.

La decisión apunta justamente a ordenar una demanda que ya comenzó a crecer. La propia administración municipal habilitó un registro para quienes tengan espacios disponibles y quieran ofrecerlos durante esos días.

Mientras tanto, quienes no consiguen lugar dentro de Luján comenzaron a mirar alternativas en localidades cercanas. San Andrés de Giles y otros puntos ubicados a unos 50 kilómetros aparecen como opciones para quienes prefieren asegurar alojamiento y luego trasladarse hacia la ciudad.

El desafío no será solamente dónde dormir. También será cómo llegar a Luján el día de la misa, ya que todavía resta conocer con precisión cómo funcionarán los cortes, los estacionamientos y los accesos durante el operativo.

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Lo que sí está confirmado es que el 11 de noviembre será una jornada excepcional para la ciudad: la Provincia declaró esa fecha como feriado para facilitar el traslado de los fieles y el desarrollo del operativo.

Así, mientras Luján termina de definir cómo recibirá a la multitud que acompañará a León XIV, el mercado de alojamientos ya empezó a reflejar la expectativa por una de las visitas más importantes que tendrá la provincia de Buenos Aires en 2026.