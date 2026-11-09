La llegada del papa León XIV a Luján tendrá un importante despliegue de transporte para facilitar el traslado de miles de fieles. En ese marco, se programaron 42 servicios ferroviarios especiales entre Moreno y Luján, con algunas formaciones que continuarán hasta Mercedes, para garantizar la llegada de los asistentes a la celebración religiosa.

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Según informó el medio El Civismo, el cronograma comenzará durante la madrugada del martes 10 de noviembre y se mantendrá hasta el miércoles 11, antes del inicio de la misa encabezada por el Sumo Pontífice.

El primer servicio partirá de Moreno el martes a la 1:35 y llegará a Luján a las 2:39. Durante esa jornada habrá circulaciones a lo largo de todo el día y la noche. El último tren del martes arribará a la ciudad a las 0:47 del miércoles.

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Para el día de la celebración también habrá servicios desde las primeras horas. La primera formación saldrá de Moreno a las 0:48 y llegará a Luján a la 1:52. En tanto, el último tren previsto para trasladar pasajeros antes de la misa arribará a las 9:38, luego de partir desde Moreno a las 8:34.

El dispositivo también contempla el regreso de los visitantes. Los primeros servicios desde Luján están programados para las 10:33, 11:00 y 11:45, mientras que las salidas continuarán durante el resto del miércoles. La última formación partirá a las 23:24 y llegará a Moreno después de la medianoche.

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Refuerzos en trenes y colectivos

El operativo de transporte fue definido durante una reunión de coordinación realizada el 3 de noviembre, con la participación de funcionarios de los gobiernos nacional y provincial, autoridades municipales y representantes de empresas de transporte.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y el subsecretario de Transporte de la Nación, Fernando Cortes. También participaron funcionarios provinciales y el intendente de Luján, Leonardo Boto.

Entre los principales puntos abordados estuvieron la organización de los accesos, el estacionamiento de vehículos particulares y micros, y los mecanismos para ordenar la llegada y desconcentración de los asistentes.

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En cuanto a los servicios, la línea Sarmiento trabajará con su máxima capacidad operativa y una frecuencia de 11 minutos entre Once y Moreno. Para el trayecto entre Moreno y Luján se dispondrá de unidades de refuerzo de la empresa Atlántida.

Por su parte, la línea San Martín funcionará con un esquema de día hábil y frecuencias ampliadas entre Retiro y la estación Cabred, ubicada en Open Door.

Accesos especiales por las rutas 5 y 47

El dispositivo también contempla un corredor específico para los servicios de media distancia, que permitirá ingresar a Luján a través de las rutas nacionales 5 y provincial 47. El objetivo es acercar a los pasajeros lo máximo posible al sector donde se desarrollará la celebración.

A su vez, la empresa de transporte local 11 de Junio reforzará los recorridos internos durante el martes y el miércoles, con conexiones entre Open Door, Cortínez y la zona de la misa.

De esta manera, el esquema buscará distribuir el movimiento de pasajeros entre los distintos medios de transporte y evitar complicaciones durante una jornada que tendrá a Luján como epicentro de la visita del papa León XIV.