La ciudad de Chascomús suma una nueva propuesta a su agenda turística y cultural con las Visitas Guiadas Dramatizadas en el Centro Cultural Municipal Vieja Estación, una experiencia que invita a viajar en el tiempo hasta diciembre de 1865 para revivir la llegada del ferrocarril, uno de los hitos fundacionales de la localidad.

Las funciones se desarrollarán el jueves 19 y viernes 20 a partir de las 19:30, y permitirán a vecinos y turistas recorrer el histórico edificio ferroviario acompañados por guías especializados. El formato combina relato histórico con puesta en escena teatral, generando una propuesta inmersiva que rescata la memoria y el patrimonio local.

Durante el recorrido, el público se encontrará con personajes históricos y figuras emblemáticas que transitaron los andenes en el siglo XIX. Vestuarios, trajes y accesorios de época recrean el clima de aquellos primeros días del tren en la ciudad, en una puesta que conjuga arte, identidad y reconstrucción histórica.

La iniciativa cuenta con la participación de más de veinte actores y actrices locales, además de bailarines, cantantes, músicos y técnicos, que acompañan el relato de los guías para dar vida a un espectáculo itinerante.

Desde el inicio de la temporada en octubre de 2024, más de 2.000 personas participaron de las visitas dramatizadas realizadas en distintos puntos históricos de la ciudad, como la Casa de Casco, la Capilla de los Negros y la propia estación ferroviaria.

Para preservar el edificio y garantizar una experiencia de calidad, cada función tendrá un cupo limitado a 50 personas. Las entradas tienen un valor de $18.000 y pueden adquirirse de manera online a través del sitio oficial del municipio. Una vez confirmado el pago, el ticket se envía por correo electrónico dentro de las 24 horas.