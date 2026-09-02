En la previa a la visita del Papa León XIV a la Argentina, la delegación del Vaticano estuvo este miércoles en la basílica de Luján y en el Cottolengo Don Orione, dos puntos de la provincia de Buenos Aires que el Sumo Pontífice recorrerá entre el 8 y el 11 de noviembre durante su estadía en nuestro país.

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El Municipio de Almirante Brown acompañó a la delegación que recorrió las instalaciones del Pequeño Cottolengo de Don Orione, en la localidad de Claypole. La delegación estuvo conformada por el arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina, monseñor José García Cuerva; el obispo Raúl Pizzarro, secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA); el coordinador de los viajes papales, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda; junto a autoridades de municipio y provincia.

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También participaron de la recorrida el secretario ejecutivo del Episcopado Argentino; el Nuncio Apostólico, monseñor Michael Bbanach; además de personal de la Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza, y la secretaria de Culto de la Nación, Agustina Caulo; y los responsables del Pequeño Cottolengo de Don Orione: Fernando Montero, Jorge Silanes y Marcelo Besek.

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Luján se prepara para recibir al papa León XIV

El arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Scheinig participó de una reunión de coordinación junto a la jefa de asesores del Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el intendente de Luján, Leonardo Boto. Con este encuentro comenzaron los preparativos para la visita apostólica del papa León XIV.

El pontífice visitará el partido de Luján, adonde llevará un mensaje de unidad y esperanza unas semanas después de la tradicional Peregrinación Juvenil.

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La resolución N° 1.469, sancionada en 2022 por el gobernador Axel Kicillof, establece la normativa y los requerimientos para que el Estado provincial asista en la organización de peregrinaciones masivas en territorio bonaerense, con el fin de garantizar su desarrollo en las mejores condiciones de seguridad, cuidado y acompañamiento.

De la reunión participaron también el vicario general, presbítero Lucas Figueroa; el rector de la basílica, presbítero Lucas García; el encargado de liturgia, presbítero Sebastián Ríos; el encargado de la música, presbítero Manuel Ascenso; el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; el director de Cultos, Juan Torreiro, y los funcionarios municipales de Luján Daniel Domínguez y Magdalena Fernández.