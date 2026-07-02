El partido de Pilar ofrece una propuesta que condensa historia, memoria y reflexión con las visitas autoguiadas al Cenotafio de Malvinas, un espacio único en el mundo que reproduce el Cementerio de Darwin y rinde homenaje a los soldados argentinos caídos durante la Guerra de Malvinas.

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Ubicado sobre la avenida José Dalco Domenech (ex Ruta Provincial 28), a la altura del kilómetro 5, el complejo museográfico fue declarado de interés histórico y turístico municipal y se consolidó como uno de los principales sitios de memoria de la provincia de Buenos Aires.

El Cenotafio constituye una réplica del Cementerio de Darwin, situado en la Isla Soledad, donde descansan 237 de los 649 combatientes argentinos fallecidos durante el conflicto bélico de 1982. Además de las 649 cruces que recuerdan a todos los caídos, el predio cuenta con una reproducción de la capilla Stella Maris.

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En los últimos años, el espacio incorporó nuevas piezas de gran valor histórico, entre ellas un avión caza Mirage M-5D y un Hércules C-130 de transporte táctico, que permanecen en exhibición permanente y forman parte del recorrido.

Datos claves

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Lugar: Cenotafio de Malvinas

Ubicación: Avenida José Dalco Domenech (Ruta Provincial 28), kilómetro 5, Pilar Sur

Días y horario: Todos los días, de 9:00 a 18:00

Entrada: Gratuita