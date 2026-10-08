Un hombre de 43 años denunció haber sido desmayado y desvalijado en su vivienda de Bahía Blanca, luego de encontrarse con una persona que había conocido a través de una aplicación de citas.

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El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en avenida La Plata al 1600 y es investigado por la Policía.

Según informó el medio local La Brújula 24, efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar tras un llamado al 911.

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De acuerdo con el relato de la víctima, había conocido mediante Grindr a un hombre de entre 30 y 40 años, con quien posteriormente acordó un encuentro en su domicilio.

Ambos compartieron mate y, en determinado momento, el visitante le habría rozado el rostro. Poco después, el hombre comenzó a sentirse mal y finalmente perdió el conocimiento. Al recuperar la conciencia, advirtió que varias de sus pertenencias ya no estaban en la vivienda.

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Qué le robaron

Según la denuncia, entre los elementos faltantes se encontraban:

Un teléfono celular Samsung A21.

Joyas.

$20.000 en efectivo.

Ropa interior.

Un proyector.

Además, la víctima manifestó que había perdido el acceso a sus aplicaciones de dinero, correo electrónico y WhatsApp, por lo que los investigadores deberán determinar si también se produjo algún tipo de acceso o utilización de esas cuentas.

Una amiga lo encontró en la vivienda

Una amiga que llegó al domicilio encontró al hombre acostado y advirtió que se encontraba en un estado anormal. Ante esta situación, dio aviso al servicio de emergencias y personal médico acudió al lugar para asistir a la víctima.

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La investigación quedó a cargo de efectivos de la Comisaría Quinta, que trabajan para determinar qué ocurrió durante el encuentro.

Ahora, los investigadores buscan establecer qué sustancia pudo haber provocado la pérdida de conocimiento y avanzar en la identificación de la persona que habría ingresado al domicilio.

La causa continúa en investigación.