Viví la emoción de la F1 y viajá a Sao Paulo para alentar a Colapinto: cuánto sale un paquete al Gran Premio de Brasil
La cita deportiva será del 7 al 10 de noviembre. El itinerario incluye vuelo, traslados, hotelería y entradas al autódromo los días sábado y domingo.
Los fanáticos del automovilismo tienen una cita imperdible: del 7 al 10 de noviembre, se podrá viajar desde Buenos Aires al Gran Premio de San Pablo para vivir de cerca la velocidad y apoyar al piloto argentino Franco Colapinto, que competirá en el mítico circuito de Interlagos.
El programa incluye vuelo chárter exclusivo de Andes, con equipaje en bodega y traslados. La estadía será de tres noches con desayuno incluido en el Hotel Transamérica Berrini, una de las zonas más cómodas y modernas de la ciudad paulista.
Durante el fin de semana de carrera, los viajeros contarán con traslados al autódromo los días sábado y domingo, y acceso al Sector G. Además, el paquete ofrece un kit de regalo con productos F1 (gorra, capa de lluvia y protector auditivo), y una cena especial con un expiloto de Fórmula 1 y un periodista especializado.
Detalles del paquete
- Salida: 7 de noviembre desde Buenos Aires
- Duración: 3 noches
- Hotel: Transamérica Berrini
- Incluye: vuelo chárter Andes, traslados, alojamiento, entradas (Sector G), kit F1, cena temática, asistencia al viajero
- Precio desde: USD 2.090 por persona
Si queres consultar por este paquete comunícate con la agencia de viajes System Travel al 1167430257 o por mail a [email protected]
