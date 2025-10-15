Los fanáticos del automovilismo tienen una cita imperdible: del 7 al 10 de noviembre, se podrá viajar desde Buenos Aires al Gran Premio de San Pablo para vivir de cerca la velocidad y apoyar al piloto argentino Franco Colapinto, que competirá en el mítico circuito de Interlagos.

El programa incluye vuelo chárter exclusivo de Andes, con equipaje en bodega y traslados. La estadía será de tres noches con desayuno incluido en el Hotel Transamérica Berrini, una de las zonas más cómodas y modernas de la ciudad paulista.

Durante el fin de semana de carrera, los viajeros contarán con traslados al autódromo los días sábado y domingo, y acceso al Sector G. Además, el paquete ofrece un kit de regalo con productos F1 (gorra, capa de lluvia y protector auditivo), y una cena especial con un expiloto de Fórmula 1 y un periodista especializado.

Detalles del paquete

Salida: 7 de noviembre desde Buenos Aires

Duración: 3 noches

Hotel: Transamérica Berrini

Incluye: vuelo chárter Andes, traslados, alojamiento, entradas (Sector G), kit F1, cena temática, asistencia al viajero

Precio desde: USD 2.090 por persona

Si queres consultar por este paquete comunícate con la agencia de viajes System Travel al 1167430257 o por mail a [email protected]

