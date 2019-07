El insólito episodio tuvo lugar días atrás, cuando el humorista Juan Acosta conducía hablando por teléfono siendo entrevistado en un programa radial. En eso estaba cuando lo detuvo la policía, y la conversación con los uniformados se escuchó en vivo. Acosta pudo seguir camino sin ser multado a pesar de que circulaba con las luces apagados y con un vehículo que no tenía la verificación técnica. Además, luego comentó que les dejó $200 a los oficiales como dádiva por no penarlo.

Ete miércoles se supo que los dos efectivos de la Policía de la Provincia que dejaron circular al humorista sin luces y con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida fueron desplazados de la fuerza. Los uniformados del destacamento de Coronel Vidal de la Policía Vial dejaron continuar viaje al artista sin secuestrarle el coche ni aplicarle multa. Acerca de todo esto habló Viviam Perrone, representante de la ONG Madres del Dolor y del Observatorio de Víctimas de Delitos.

En declaraciones a LaNoticia1.com, Perrone señaló: "No puedo entender que él dice: ´No fue nada'. Fue terrible todo lo que ocurrió. Lo bueno en este tema es que la Policía Vial lo detuvo, ahora a partir de ahí todo el resto fue un desastre". "Circular con VTV es para todos, circular con las luces encendidas por la ruta es para todos, no utilizar el celular mientras estamos conduciendo es para todos, llámese Juan Acosta o sea quien sea", remarcó a este portal la activista.

"Cuando Juan Acosta dice que todo lo que hizo 'no fue nada' realmente tiene que agradecer que no fue nada, porque muchos de los casos de muertes y de lesiones que vivimos en la Asociación Madres del Dolor, es debido a conductores que se distraen porque están utilizando el celular", expresó. Y agregó: "Todo esto me causa muchísima indignación porque nosotros sabemos el dolor que genera que te maten a un hijo o un ser querido debido a personas que piensan como Juan Acosta".

"En la Argentina hay 20 muertes por día debido a los hechos viales. Nos llaman diciéndonos que nuestros hijos o nuestros seres queridos son atropellados y muertos, o lesionados, o quedan en estado vegetativo, debido a graciosos como Juan Acosta que utilizan el celular, que van sin las luces reglamentarias y que después encima se ríen del hecho diciendo que 'con 200 pesos pude arreglar todo'", comentó la madre de Kevin Sedano, quien murió atropellado en 2002 en Vicente López.

"Después de todo lo que hizo siguió brindando la nota que estaba haciendo y hablando por el celular, no le significó nada que lo hayan detenido y le hayan marcado las infracciones", comentó Perrone, quien informó: "Los hechos viales son la primer causa de muerte entre los jóvenes quer tienen entre 5 y 29 años. En Argentina mueren 20 personas por día, casi una persona por hora en hechos viales. Juan Acosta dice que 'no es nada' y yo le digo a este señor que es muchísimo".