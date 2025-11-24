Minutos antes de que comenzara la 16° sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Zárate, Viviana Nazábal juró como nueva concejal del bloque de Juntos. La dirigente llega a la banca luego de la licencia y próxima salida de Natalia Blanco —quien dejará el cuerpo para asumir como diputada provincial— y formaliza así su ingreso definitivo al Legislativo local.

Nazábal había sido electa en las elecciones de 2023 dentro de la lista encabezada por Marcelo Matzkin, que luego alcanzó la Intendencia. Su incorporación a esa nómina se dio después de la interna de Juntos por el Cambio, donde a nivel nacional competían Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. En Zárate, Bullrich ganó la pulseada interna y Matzkin fue su candidato local.

La ahora concejal accedió a un lugar en la lista ganadora a partir del porcentaje obtenido por su sector en aquella interna. Para Nazábal será su primera experiencia política, ya que hasta el momento desarrolló su trayectoria en el ámbito privado, donde es reconocida como referente local en administración, contabilidad e impositiva.

De acuerdo a lo que publicó el medio local La Voz de Zárate, durante la campaña 2023, la dirigente había expresado su preocupación por temas de educación —destacando la importancia de la escuela pública, de la que proviene— y por cuestiones vinculadas al medio ambiente.

Nazábal ya había asumido una vez de manera puntual cuando reemplazó a Blanco por una licencia temporaria. Ahora su incorporación será definitiva, en un Concejo que transita una nueva etapa política a partir del recambio impulsado por la gestión de Matzkin.

