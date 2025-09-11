Anoche, un acoplado cargado con pollos volcó en el kilómetro 211 de la ruta 7, cerca del acceso Elguea-Román en Chacabuco, cuando el camión bajaba a la colectora. El vuelco dejó el acoplado sobre la mano que va hacia Buenos Aires y varias aves se escaparon de sus jaulas.

Según relató un cronista de Chacabuquero, gran cantidad de vecinos se acercó al lugar y se abalanzó sobre los animales, llevándose los pollos vivos en medio del caos. Algunos incluso llegaron en camionetas de alta gama. Mientras tanto, desde la empresa propietaria de la carga se implementó un operativo de rescate, que incluyó una combi, para intentar controlar la situación y recuperar las aves.

El hecho generó reacciones diversas en redes sociales. Algunos usuarios se indignaron por la actitud de quienes participaron del saqueo. Fede Rios Tamburini comentó: "Que vaya gente que lo necesite, bueno eso es una cosa, pero aquellos que van con camionetas de alta gama a buscar pollos desesperados… ¡Dios mío!". Otros, como Lucia Debat, señalaron que al menos deberían devolverse las jaulas.

El caos incluso provocó incidentes menores: personas se cayeron tratando de cargar los animales y la policía apenas pudo intervenir ante la multitud que rodeaba el acoplado. Vicki Ramocini bromeó en Facebook: "Me imagino que los cajones los dejan!!! Se llevaban hasta al chófer 🤣🤣🤣🤣".

